Doações do setor bancário ao Rio Grande do Sul chegam a R$ 126 milhões, aponta Febraban

Sobrevoo sobre áreas afetadas de Canoas - RS (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

As doações do setor bancário para o auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul chegaram a R$ 126 milhões, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Há duas semanas, o estado gaúcho enfrenta chuvas fortes e alagamentos em mais de 440 municípios. Segundo o boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (13) pela Defesa Civil, 147 mortes foram confirmadas, 127 pessoas estão desaparecidas, 538.241 estão desalojadas e supera 2 milhões o número da população afetada.

Além das doações, a Febraban informou que os bancos associados adotaram iniciativas individuais a fim de “amenizar a situação” de clientes. Entre elas, a flexibilização de carência e prazo nas ofertas de crédito para famílias e empresas, com revisão de taxas e ampliação de linha de crédito; prorrogação dos contratos dos clientes impactados em 90 dias com revisão de taxa; suporte no acionamento do seguro habitacional e isenções e reprecificações de tarifas.

De acordo com a federação, as doações foram direcionadas para a campanha emergencial SOS Rio Grande do Sul e parcerias diretas com organizações locais e nacionais foram feitas para o envio de recursos, kits de primeira necessidade, água e outros materiais arrecadados.

Diante a situação, a Febraban ainda alertou o risco de golpes e orientou que a população escolha os canais digitais das instituições financeiras quando houver a necessidade de realizar alguma atividade bancária. “Para garantir maior segurança e conforto à população, as agências bancárias devem ser procuradas apenas em situações imprescindíveis”, informou.

Na última semana, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) informou que pelo menos R$ 60 milhões já foram liberados pelo poder Judiciário para ajuda no Rio Grande do Sul. Autorizado pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, o dinheiro foi arrecadado com recebimento de multas e poderá ser direcionado para a população afetada.

Além dos mortos, desaparecidos e afetados, a catástrofe afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. De acordo com a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 269 mil casas estão sem eletricidade, 131.057 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 12 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia.

Em relação à infraestrutura, o governo gaúcho informou que são 105 trechos em 59 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. A Secretaria de Logística e Transportes do RS disponibilizou rotas alternativas para determinadas cidades, e o mapa pode ser acessado pelo site do governo local .

Nesta segunda-feira (13), o nível do Guaíba voltou a subir no começo da manhã desta segunda-feira (13) e chegou aos 4,77m, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). Com as chuvas neste fim de semana, a expectativa é que o Guaíba continue subindo, podendo chegar a 5,5m, número que supera o recorde de 5,33, registrado no último dia 5 de maio.