Inscrições para o concurso dos Correios com salários de até R$ 6,8 mil terminam nesta segunda Ao todo, são oferecidas 3.099 vagas para agente de Correios (nível médio) e 369 vagas para analista de Correios (nível superior) Educação|Do R7, em Brasília 28/10/2024 - 07h17 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h02 )

10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para o concurso público dos Correios terminam nesta segunda-feira (28), e podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. São oferecidas 3.099 vagas para agente (nível médio) e 369 vagas para analista (nível superior), além do cadastro reserva. Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48.

As provas estão previstas para 15 de dezembro em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e, para o nível superior, de R$ 42,00.

A primeira fase será composta por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase envolve a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Tanto para os funcionários da carreira de nível médio quanto para os de nível superior, os Correios oferecem um vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1,4 mil, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche e a possibilidade de adesão ao plano de saúde.

O concurso destina 30% das vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas. “A equidade racial está entre as prioridades da nossa gestão, alinhada às diretrizes do governo do presidente Lula. Com a reserva de vagas para grupos historicamente minorizados, estamos criando oportunidades para que iniciem uma carreira sólida nos Correios”, afirmou o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos.

Além disso, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Em todos os casos, a empresa oferece a possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.