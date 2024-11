Concurso dos Correios já tem 1,2 milhão de inscritos

Mais de 1,2 milhão de candidatos já se inscreveram para o novo concurso dos Correios . As inscrições vão até segunda-feira (28) às 23h. A previsão supera o número total de inscritos do último concurso em âmbito nacional dos Correios , em 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se cadastraram para mais de 9.000 oportunidades. Segundo os Correios, quase 92% dos inscritos até o momento são para cargos de nível médio, com um salário inicial de R$ 2.429,26, além de uma série de benefícios. As vagas estão distribuídas por todo o país.