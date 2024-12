Ministério da Educação divulga locais da reaplicação das provas do Enem 2024 Estudantes prejudicados por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas vão fazer avaliação nos dias 10 e 11 de dezembro Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 08h44 (Atualizado em 05/12/2024 - 08h44 ) twitter

Reapliacação vale para casos previstos no edital Reprodução/Record Brasília/Arquivo

O Ministério da Educação divulgou os locais de provas da reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024. Nos dias 10 e 11 de dezembro, alunos prejudicados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas realizarão as avaliações de desempenho escolar ao término da educação básica. A reaplicação está prevista no edital, e as provas terão o mesmo nível de dificuldade dos dias regulares. Além do local de prova, o participante poderá conferir a data e o horário das avaliações no cartão de confirmação de inscrição da reaplicação, disponível na Página do Participante.

Para visualizar o cartão, o estudante deve acessar o sistema do exame com o login e senha únicos da conta Gov.br. Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.

ACESSE AQUI A PÁGINA DO PARTICIPANTE

Resultados

A divulgação das notas individuais dos alunos está prevista para 13 de janeiro de 2025. A prova se tornou o principal critério de avaliação para a entrada na educação superior no Brasil. Além disso, as notas também podem ser aproveitadas nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

Unidades prisionais e socioeducativas

Nos mesmos dias, pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade realizarão as provas, que ocorrerão dentro das unidades prisionais e socioeducativas de todo o país.