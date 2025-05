Portal R7 e Centro Universitário Belas Artes firmam parceria e lançam pós-graduação Além de 40 cursos já disponíveis, em breve outros lançamentos estão previstos para entrar no programa; saiba mais Educação|Do R7 19/05/2025 - 17h55 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h56 ) twitter

A nova ferramenta do R7 conta com mais de 40 cursos de especialização, com a conceituada chancela de ensino da Belas Artes, em áreas como comunicação, marketing, artes, design, moda, educação, relações internacionais, entre outros. Com aulas nas modalidades presencial, semipresencial e EAD.

O R7 Pós-Graduação foi elaborado com muito cuidado pelo portal e pela universidade para auxiliar quem deseja se destacar na profissão que escolheu, de forma inovadora, dinâmica e com uma comunicação mais efetiva.

A iniciativa da plataforma une a credibilidade jornalística do Grupo Record através do alcance multiplataforma do R7, à excelência acadêmica da Belas Artes. São aulas com conteúdo atual, acessível e alinhado às demandas do mercado.

Um dos pontos de maior destaque desta parceria entre o portal e a faculdade é democratizar o acesso à educação de qualidade, e para isso o R7 Pós-Graduação oferece condições especiais, com 90% de desconto na taxa de matrícula, além de 20% de desconto em todo o curso.

“Esse projeto reforça o papel do R7 como um instrumento multiplataforma de transformação e democratização do conteúdo e de oportunidades reais de desenvolvimento profissional. A parceria com a Belas Artes fortalece nosso compromisso com educação, inovação e impacto social”, afirma Dado Lancellotti, diretor-executivo multiplataforma do Grupo Record.

O diretor de marketing do Centro Universitário Belas Artes, Rodrigo Irineu, também ressalta a importância de agregar a tradição da universidade à abrangência do portal. “Quando pensamos em trazer um canal de comunicação para essa parceria conosco, foi justamente para podermos atingir um público maior. A escolha do R7 foi devido ao seu tamanho e toda capilaridade nacional. A ideia é posicionar a universidade como braço educacional deste veículo por um produto inovador, como o R7 Pós-Graduação”.

A plataforma já está no ar através do link https://posgraduacao.r7.com/ . Nos próximos meses, além dos mais de 40 cursos já disponíveis, outros lançamentos estão previstos para entrar no programa.