‘Precisamos qualificar melhor nossos estudantes de medicina’, diz especialista após resultado do Enamed

Quase um terço dos cursos de medicina foi mal avaliado no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed. O resultado foi apresentado nesta segunda-feira (19), na parte da manhã, em um encontro dos ministros da Educação e da Saúde com jornalistas.

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (19), a especialista em educação e presidente do Instituto Salto, Cláudia Costin, fala que o número acelerado de instituições que oferecem curso de medicina pode ter relação com essa má avaliação. “Não quer dizer que a gente deva fechar, mas nós devemos ter um sistema de supervisão que estabeleça medidas para que esses cursos melhorem. Uma das razões e uma das formas de assegurar uma melhoria desse curso é uma conexão um pouco maior com a prática já antes da residência médica”, analisa.

Ela também questiona se as universidades municipais deveriam, de fato, oferecer o curso: “Pela Constituição, a responsabilidade em educação principal de municípios é educação infantil e anos iniciais do fundamental, em alguns casos anos finais do fundamental, não é oferecer cursos de medicina”.

