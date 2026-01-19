‘Precisamos qualificar melhor nossos estudantes de medicina’, diz especialista após resultado do Enamed
Quase um terço dos cursos de medicina é mal avaliado pelo exame; Cláudia Costin relaciona resultado ao crescimento acelerado do número de instituições
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Quase um terço dos cursos de medicina foi mal avaliado no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed. O resultado foi apresentado nesta segunda-feira (19), na parte da manhã, em um encontro dos ministros da Educação e da Saúde com jornalistas.
Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (19), a especialista em educação e presidente do Instituto Salto, Cláudia Costin, fala que o número acelerado de instituições que oferecem curso de medicina pode ter relação com essa má avaliação. “Não quer dizer que a gente deva fechar, mas nós devemos ter um sistema de supervisão que estabeleça medidas para que esses cursos melhorem. Uma das razões e uma das formas de assegurar uma melhoria desse curso é uma conexão um pouco maior com a prática já antes da residência médica”, analisa.
Ela também questiona se as universidades municipais deveriam, de fato, oferecer o curso: “Pela Constituição, a responsabilidade em educação principal de municípios é educação infantil e anos iniciais do fundamental, em alguns casos anos finais do fundamental, não é oferecer cursos de medicina”.
Busque no R7
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!