Marinha e bombeiros mantêm buscas por desaparecidos após naufrágio em São José do Norte (RS) Acidente na Lagoa dos Patos já deixou dois mortos Rio Grande do Sul|Do R7 04/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h48 )

A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros seguem, pelo terceiro dia consecutivo, as buscas por dois homens desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação em São José do Norte (RS). O acidente, ocorrido na Lagoa dos Patos, deixou dois tripulantes mortos.