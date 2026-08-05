Homem e mulher são mortos a tiros em casa e idosa fica ferida no bairro Jardim Alvorada, em BH

Duas pessoas morreram e uma idosa ficou ferida durante um ataque a tiros dentro de uma casa no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, um homem invadiu o imóvel, efetuou diversos disparos e fugiu em um carro branco. A principal suspeita é de que o crime tenha relação com a disputa entre grupos criminosos que atuam na região.



Um morador registrou o momento dos disparos. Nas imagens, é possível ouvir uma primeira sequência de tiros. Em seguida, uma mulher grita por socorro. Logo depois, pelo menos mais dez disparos são ouvidos. Assustado, um morador comenta: “Mataram o cara”. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram três pessoas baleadas. Uma mulher de 31 anos e um homem de 30 foram socorridos e levados ao Hospital Odilon Behrens, mas não resistiram aos ferimentos. Uma idosa de 64 anos foi atingida por um tiro na perna e recebeu atendimento médico.



Durante os trabalhos da perícia, foram recolhidas cápsulas de munição calibre 9 milímetros. A Polícia Militar informou ainda que o homem de 30 anos possuía uma passagem por tráfico de drogas registrada no ano passado. A motivação e a autoria do crime serão apuradas pela Polícia Civil.