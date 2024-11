Bolsonaro acompanha candidato apadrinhado em Goiânia e diz não querer provocar Caiado Ex-presidente também comentou que escolheu a cidade pela proximidade, já que o PL disputa o segundo turno em nove cidades Eleições 2024|Do R7, em Brasília 27/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 27/10/2024 - 10h09 ) twitter

Bolsonaro chegou acompanhado de aliados Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiânia (GO) para acompanhar o candidato Fred Rodrigues (PL) na votação do segundo turno, neste domingo (27). “Não vim aqui para ‘peitar’ o [Ronaldo] Caiado (governador de Goiás), muito pelo contrário. Eu o respeito, ‘tá’? Ele é um governador bem avaliado aqui. E, agora, escolheu mal o candidato dele, ‘né’?”, afirmou o ex-chefe do Executivo à imprensa e apoiadores. Rodrigues disputa a prefeitura da capital do estado com Sandro Mabel (União). No primeiro turno, os candidatos obtiveram 31,14% e 27,66%, respectivamente.

Bolsonaro também comentou a participação do PL no segundo turno, destacando que a escolha por Goiânia se deve à proximidade. “Estamos em nove capitais disputando a final, e aqui (Goiânia) é um local mais perto.” O político estava acompanhado do senador Wilder Morais (PL) e do deputado federal Marcel Van Hattem (PL-RS).

Já o atual governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o vice, Daniel Vilela (MDB), acompanharam Sandro Mabel na votação.