Datafolha mostra empate técnico em São Paulo com 23% para Ricardo Nunes e 22% para Boulos Capital paulista tem empate também no terceiro lugar, com Datena e Marçal, ambos com 14% Eleições 2024|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 18h40 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h41 ) ‌



Pesquisa espontânea também mostra empático técnico Rovena Rosa/Agência Brasil - 09.04.2024; 07.08.2023

Na primeira pesquisa Datafolha após a confirmação das candidaturas, São Paulo tem dois empates. Em primeiro lugar, aparecem o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 23% das intenções de voto, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 22%. O cenário configura empate técnico. Em terceiro lugar estão José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), com 14% cada um. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (8).

Segundo o instituto, o cenário é de estabilidade em relação à rodada anterior. Para o levantamento, foram ouvidos 1.092 eleitores nos dias 6 e 7 de agosto, em São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e está registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-03279/2024.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece atrás na pesquisa, com 7% das intenções de voto. Marina Helena (Novo) tem 4%; João Pimenta (PCO), 2%; Altino (PSTU), 1%. O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) desistiu de disputar a prefeitura. Brancos e nulos foram 11% e 3% não sabem ou não quiseram opinar.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é informado da lista de candidatos, Boulos está à frente, com 14% das intenções de voto. Nunes aparece logo atrás com 10%, mas tem uma vantagem, já que 3% dos entrevistados disseram que votariam “no atual”, mesmo sem citar nomes. Isso também caracteriza empate técnico. Os demais são Marçal, com 6%, e Datena, com 3%. Não sabem foram 44%, brancos e nulos somaram 11%.

O Datafolha também mediu a rejeição aos candidatos. Nesse quesito, Boulos tem o maior índice, com 35% das pessoas dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida aparecem Datena (31%), Marçal (30%) e Nunes (24%).

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre Nunes e Boulos, o prefeito de São Paulo aparece à frente com 49% das intenções de voto contra 36% do deputado federal. A diferença entre os dois é de 13 pontos percentuais. A vantagem foi ampliada em relação à pesquisa de julho, quando Nunes aparecia com 48% e Boulos com 38%.