Eleitores têm até sábado (26) para atualizar ou baixar o e-Título para o segundo turno O aplicativo e-Título só poderá ser baixado ou atualizado até sábado (26), um dia antes do segundo turno das eleições municipais Eleições 2024|Do R7 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 )

Em 2024, o aplicativo E-Título continua a facilitar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral. REPRODUÇÃO/LUIS LIMA JR/FOTOARENA//ESTADÃO CONTEÚDO

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), os eleitores que desejam utilizar o aplicativo e-Título no segundo turno das eleições têm até a véspera da votação, no dia 26 de outubro, para realizar a atualização ou o primeiro acesso. No dia da votação, 27 de outubro, o uso do aplicativo estará restrito as pessoas que já tiveram realizado esse procedimento até o dia anterior. O acesso ao aplicativo será normalizado após a votação.

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores baixem ou atualizem o aplicativo com antecedência, evitando possíveis filas virtuais causadas pelo grande volume de acessos que costuma ocorrer próximos à data da eleição, o que pode prejudicar a qualidade da conexão. Além disso, acessar o e-Título de forma antecipada permite que que os eleitores preencham com calma os dados solicitados pelo aplicativo. Vale lembrar que, caso o título esteja cancelado, o acesso ao e-Título será bloqueado.

Como baixar o e-Título

O e-Título está disponível gratuitamente para dispositivos móveis com sistema operacional Android e iOS. Para baixar o aplicativo siga os passos abaixo:

Acessar a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iOS)

Pesquise por “e-Título”.

Clique em “Instalar” e aguarde o download ser concluído.

Após o download, abra o aplicativo e preencha os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento e número do título eleitoral.

Uma vez configurado, o aplicativo estará pronto para ser utilizado no dia da eleição.

‌



Funcionalidades do aplicativo

O e-Título oferece uma série de funcionalidades úteis, entre elas, o TRE-SP destacou:

Apresentação de justificativa eleitoral no dia das eleições e após o pleito;

Consulta ao histórico de justificativas eleitorais;

Consulta ao local de votação;

Emissão de certidão de quitação e de crimes eleitorais;

Geração do Título Eleitoral em formato PDF para impressão;

Cadastrar mesários voluntários;

Emissão de declaração de trabalhos eleitorais;

Geração de código de autenticação para sistemas parceiros;

Consulta de débitos eleitorais;

Pagamento de eventuais débitos eleitorais por Pix ou por meio da emissão de boleto.

É importante ressaltar que, embora o e-Título ofereça diversas funcionalidades, ele não permite o voto pelo aplicativo.