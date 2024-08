PF lança Painel BI Eleições para transparência nas investigações eleitorais O acesso ao BI Eleições já está disponível no site da Polícia Federal e na página do Governo Federal Eleições 2024|Do R7, em Brasília 16/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h42 ) ‌



Polícia federal lança Painel BI Eleições Divulgação/PF - Arquivo

A Polícia Federal lançou oficialmente o painel BI Eleições, uma nova ferramenta de dados abertos que permitirá a qualquer cidadão acompanhar detalhadamente as estatísticas dos casos eleitorais em apuração no âmbito da PF.

Agora, qualquer pessoa pode acessar informações sobre a quantidade de inquéritos policiais instaurados, pessoas conduzidas e situações de flagrante em cada unidade da federação. O painel, que apresenta uma interface moderna e intuitiva, utiliza gráficos, mapas e filtros personalizados, proporcionando uma visão ampla e detalhada das investigações conduzidas pela Polícia Federal no contexto eleitoral.

O acesso ao BI Eleições já está disponível no site da Polícia Federal e na página do Governo Federal.

O lançamento do BI Eleições ocorreu em uma cerimônia realizada na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 6 de agosto, com a presença da presidente do Tribunal, ministra Cármen Lúcia, e do diretor-executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza, além de outras autoridades.

“Nos dias que antecedem as eleições, os dados serão atualizados a cada hora, para que se tenha, então, a partir da denúncia, o que aconteceu e para onde foi encaminhado [o caso], e para que, se for da Polícia Federal, sejam verificados quantos inquéritos estão em andamento e quais providências foram adotadas”, explicou a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, durante o evento.