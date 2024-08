Republicanos oficializa apoio à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo Em convenção realizada nesta quinta-feira (1º), partido também anunciou os candidatos a vereadores no pleito de outubro Eleições 2024|Hellen Leite, do R7. e Caterina Achutti, da RECORD, em São Paulo 01/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ricardo Nunes na convenção do Republicanos Instagram/@republicanos10saopaulo

O Republicanos oficializou nesta quinta-feira (1º) o apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) para Prefeitura de São Paulo. A confirmação da aliança com o atual prefeito da capital paulista ocorreu na convenção partidária municipal. O partido também oficializou os nomes dos pré-candidatos a vereadores no pleito.

Participam do evento o presidente nacional do partido e vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de Ricardo Nunes.

“Com muita satisfação, muita honra, muito prazer, homologamos o apoio desse partido à reeleição de Ricardo Nunes”, afirmou Marcos Pereira. Até o momento, outros três partidos declararam apoio à reeleição do atual prefeito: Solidariedade, Podemos e PP. O presidente também anunciou que “o Republicanos terá 40% da chapa de candidatos a vereadores mulheres”.

No discurso, Tarcísio afirmou que o partido fará uma “excelente eleição” em São Paulo. “Vai ser a maior eleição do estado de São Paulo”, disse.

Publicidade

Desistência

O União Brasil também deve se unir ao grupo nos próximos dias. Mais cedo, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) anunciou que desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Ele havia sido anunciado como pré-candidato do MBL (Movimento Brasil Livre) para o Executivo da cidade de São Paulo. “Não desisti de disputar a eleição, fui ‘desistido’. Fui sabotado pelo meu partido, por isso, não disputarei a eleição”, afirmou Kim em coletiva de imprensa na sede do MBL.

Apesar de Kim ter se lançado como pré-candidato e recebido inicialmente o apoio do União Brasil, o partido também manteve apoio a Nunes para testar a viabilidade de ambos os candidatos. Com o atual prefeito apresentando um desempenho superior nas pesquisas, houve uma tendência no partido de apoiar o emedebista.

Publicidade

Além disso, Kim enfrentava a resistência de Milton Leite, uma das principais lideranças do União Brasil em São Paulo. Durante a coletiva, o deputado criticou a postura do partido por não apoiar uma candidatura própria. “Meu partido preferiu ser coadjuvante, um ator menor num jogo de terceiros, em vez de ter o protagonismo próprio.”

Com a desistência, Kim anunciou apoio a Nunes alegando que é um “voto útil” para derrotar Guilherme Boulos (PSOL). “Continuamos a criticar a gestão de Nunes, não somos governistas, somos independentes. Mas, agora, precisamos evitar um mal maior”, explicou. “Precisamos construir uma frente ampla contra o extremismo de Guilherme Boulos”, completou.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eleições em São Paulo

A convenção do MDB para confirmar a candidatura de Nunes está prevista para sábado (3). Já o PSOL confirmou Guilherme Boulos como candidato a prefeito e Marta Suplicy como vice durante uma convenção no fim de semana, com participação do presidente Lula.

A economista Marina Helena entrou na disputa pelo Partido Novo. Pelo PSB, a deputada Tabata Amaral é a candidata ao Executivo municipal. Já pelo PSDB, o nome de José Luiz Datena foi confirmado durante uma convenção polêmica. Pablo Marçal deve ter a candidatura definida pelo PRTB no domingo (4).

As convenções são exigências da Justiça Eleitoral para registro das candidaturas, e devem ser realizadas até segunda-feira (5).