Reinaldo Gottino pergunta a Boulos sobre inexperiência em cargo no Executivo

Apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino compôs a bancada de jornalistas do debate promovido por RECORD e Estadão com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Gottino perguntou a Guilherme Boulos e questionou como o candidato do PSOL poderia convencer o eleitor de que está preparado para dirigir a principal cidade da América Latina. Boulos relembrou que Lula não havia tido nenhuma experiência no Executivo até ser eleito presidente pela primeira vez. Guilherme Boulos também fez críticas à gestão de Ricardo Nunes (MDB), que retrucou.