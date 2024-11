Pós-debate traz a repercussão do duelo entre Boulos e Nunes na RECORD; veja na íntegra

Na noite deste sábado (19), a RECORD, em parceria com o Estadão, promoveu um debate com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), candidatos à Prefeitura de São Paulo. Após o debate, com exclusividade para as plataformas digitais, Giovanna Risardo comandou o Pós-debate, com a análise dos jornalistas Augusto Fernandes e Bruna Lima e entrevistas com os candidatos Boulos e Nunes. Acompanhe!