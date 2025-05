5 coisas que você precisa saber sobre lagartixa em casa Lagartixas assustam, mas são inofensivas e ajudam a combater insetos (Foto: Reprodução/Canva)Elas são velhas conhecidas, mas ainda... Folha Vitória|Do R7 14/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Lagartixas assustam, mas são inofensivas e ajudam a combater insetos (Foto: Reprodução/Canva) As lagartixas aparecem com frequência dentro de casa, mas ainda geram dúvidas e podem assustar algumas pessoas. Você sabia, por exemplo, que as pequeninas têm papel importante no ambiente urbano?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre a convivência com lagartixas em casa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Foto de anta que sobreviveu a incêndio no Pantanal ganha concurso internacional

Papa Leão XIV encontra Sinner, tenista nº 1 do mundo, e recebe convite para jogar

Ex-BBB Paula Amorim revela que passou por segunda perda gestacional