5 dicas para não matar sua rosa do deserto sem perceber

A rosa do deserto é uma planta escultural que encanta com sua base grossa e flores vibrantes, mas também pode ser sensível e exigente quando o cultivo não respeita suas necessidades naturais. Mesmo quem tem experiência com suculentas pode cometer erros que, pouco a pouco, enfraquecem essa espécie resistente, mas não indestrutível. Para garantir que sua rosa do deserto floresça e mantenha sua beleza por anos, é preciso estar atento a sinais sutis e adotar cuidados específicos desde o plantio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como cuidar da sua rosa do deserto!

