Anvisa proíbe anel que promete medir glicose; confira os produtos
Imagem: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Produtos prometiam medir glicose, mas não têm comprovação científica nem registro sanitário...
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, divulgação, importação, manipulação e uso de qualquer anel medidor de glicose. A determinação foi divulgada na última terça-feira (2).
Para saber mais sobre essa importante decisão e os produtos afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
