Arena da Serra recebe semifinais e finais do futevôlei nos Jogos de Praia 2025

(Foto: Laillah Martinelle)As decisões deste domingo começam às 10 horas, na arena montada na praia de Jacaraípe, em Serra

Folha Vitória|Do R7

A Arena da Serra foi palco de muita emoção neste sábado (9), durante mais uma etapa dos Jogos de Praia. Ao todo, 28 partidas de futevôlei agitaram o dia, nas categorias mista e masculina na praia de Jacaraípe.

