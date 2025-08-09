Arena da Serra recebe semifinais e finais do futevôlei nos Jogos de Praia 2025
(Foto: Laillah Martinelle)As decisões deste domingo começam às 10 horas, na arena montada na praia de Jacaraípe, em Serra
A Arena da Serra foi palco de muita emoção neste sábado (9), durante mais uma etapa dos Jogos de Praia. Ao todo, 28 partidas de futevôlei agitaram o dia, nas categorias mista e masculina na praia de Jacaraípe.
A Arena da Serra foi palco de muita emoção neste sábado (9), durante mais uma etapa dos Jogos de Praia. Ao todo, 28 partidas de futevôlei agitaram o dia, nas categorias mista e masculina na praia de Jacaraípe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: