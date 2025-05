Botafogo leva susto, mas supera Estudiantes-ARG com golaço de Artur pela Libertadores Artur marcou gol da vitória do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)O Botafogo entrou em campo nesta quarta-feira precisando fazer... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 07h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h44 ) twitter

Artur marcou gol da vitória do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)O Botafogo entrou em campo nesta quarta-feira precisando fazer o resultado para seguir vivo na Libertadores. Atual campeão, o time carioca chegou abrir 2 a 0 no placar, mas levou um susto no Engenhão ao sofrer o empate para o Estuadiantes-ARG, porém contou com um golaço de Artur, aos 40 minutos, para vencer por 3 a 2 e chegar na última rodada do Grupo A precisando de uma vitória simples para se classificar às oitavas de finais.

