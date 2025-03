Cantor Netinho é diagnosticado com câncer no sistema linfático O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio da descoberta do linfoma foi feito através da divulgação... Folha Vitória|Do R7 23/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 21h05 ) twitter

O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio da descoberta do linfoma foi feito através da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, no último sábado, 22. O comunicado, assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star, em Salvador, afirma que Netinho está com “acompanhamento onco-hematológico” e segue com suporte médico especializado.

