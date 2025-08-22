Capixaba Geovanna Santos está na final no Mundial de Ginástica Rítmica
Geovanna Santos está na final do individual geral no Mundial de GR (Foto: Ivan Carvalho/CBG) A capixaba Geovanna Santos dipsuta, nesta sexta-feira (22), a final do individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica que acontece no Rio de Janeiro (RJ). A classificação é histórica, já que o Brasil conseguiu botar duas finalistas da categoria pela primeira vez na competição.
