Como evitar mofo no colchão no inverno
Como evitar mofo no colchão no inverno - Imagem gerada por IA Imagine deitar depois de um dia cansativo e perceber aquele cheiro desagradável vindo do colchão. O mofo é um problema comum no inverno, quando a umidade aumenta e a circulação de ar diminui dentro de casa. Além de estragar o colchão, ele pode causar alergias, crises respiratórias e prejudicar a qualidade do sono. A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, é possível evitar o aparecimento de mofo e garantir que seu colchão continue limpo, saudável e aconchegante durante toda a estação fria.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra dicas valiosas para manter seu colchão livre de mofo neste inverno!
Leia Mais em Folha Vitória:
