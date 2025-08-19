Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Da CLT ao empreendedorismo: saiba como planejar sua transição

Foto: Drobotdean/FreepikEntenda como fazer a transição para o empreendedorismo de forma estratégica e responsável para conquistar sua...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Fazer uma transição de carreira nunca é simples — ainda mais quando falamos de deixar a segurança da CLT para seguir o caminho do empreendedorismo. É um movimento que exige coragem, mas também estratégia. Sempre digo que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas o que sustenta o sonho é o planejamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como planejar sua transição com sucesso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.