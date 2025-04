Em Linhares, Doutor Agro defende a agricultura regenerativa como caminho rentável e sustentável A agricultura regenerativa, modelo que alia inovação, sustentabilidade e rentabilidade, foi o grande destaque do 1º Fórum Produtores... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 00h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 00h40 ) twitter

A agricultura regenerativa, modelo que alia inovação, sustentabilidade e rentabilidade, foi o grande destaque do 1º Fórum Produtores do Futuro, realizado nesta quarta-feira (24), no Conceição Hall, em Linhares. O evento, idealizado pela Linhagro Agronegócios e organizado pela Campo Vivo – Inteligência em Agronegócios, reuniu produtores, empresários, estudantes e profissionais do agronegócio capixaba para discutir tendências, trocar experiências e se atualizar sobre as transformações do setor.

