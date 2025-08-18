Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar
Foto: Reprodução/Instagram @raugil3 e @gilraquel00Um novo episódio envolvendo a família do apresentador Raul Gil ganhou repercussão após sua neta, Raquel Gil, publicar um vídeo nas redes sociais, na última semana, denunciando uma ordem extrajudicial que recebeu junto à mãe, Nanci Gil. Segundo Raquel, a ordem foi enviada pelo tio, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho, e proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família. De acordo com a jovem, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.
