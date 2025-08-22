Fazenda Camping Barra do Jucu continua com funcionamento normal
A Fazenda Camping Barra do Jucu continua funcionando normalmente, enquanto andam as negociações para a transformação da área em um empreendimento imobiliário. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Para mais detalhes sobre a continuidade das atividades e eventos na Fazenda Camping, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
