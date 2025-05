Fotos: Helio Dórea comemora 70 anos de colunismo com lançamento de livro O evento em homenagem ao eterno bacana marcou ainda o lançamento do Folha Social, novo projeto da Rede Vitória Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Everton Nunes

Colunista social mais longevo do mundo, Helio Dórea recebeu, junto com a Rede Vitória, amigos, familiares, parceiros e autoridades para o lançamento do livro que conta sua história de 70 anos de colunismo. na última quarta-feira, 28 de maio. O evento em homenagem ao eterno bacana marcou ainda o lançamento do Folha Social, novo projeto da Rede Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes desse evento marcante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Desemprego fica em 6,6% e número de trabalhadores com carteira é recorde

Brasil Game Show 2025 terá presença histórica de Hideo Kojima

Ufes terá novo curso de Medicina em São Mateus em 2026