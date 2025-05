Fotus Agro estreia na Agrishow com novos drones e mira crescimento da rede de revendas A capixaba Fotus Agro estreou este ano na Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, com o lançamento de dois... Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 00h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 00h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A capixaba Fotus Agro estreou este ano na Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, com o lançamento de dois novos drones e a proposta de ampliar sua presença no mercado nacional. Com um estande de 700 m², a empresa apresentou novidades da linha EAVision, voltada para pulverização aérea, e destacou o investimento em estrutura e atendimento técnico durante o evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as inovações da Fotus Agro!

Leia Mais em Folha Vitória:

Comissão da Câmara aprova projeto que reconhece progeria como deficiência

Geise e Valdecir Torezani recebem em festa informal e divertida na sua bela Fazenda Miguel

Tradição e homenagem no enlace de Maria Angela Peixoto e Tiago Oliveira Ferreira