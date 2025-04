gamescom latam 2025 reforça inclusão e anuncia edição da Copa PcD gamescom latam 2025 recebe Copa PcD em 4 de maio com Machadinho e Suuhgetsu; evento reforça compromisso com acessibilidade e inclusão... Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h47 ) twitter

gamescom latam 2025 recebe Copa PcD em 4 de maio com Machadinho e Suuhgetsu; evento reforça compromisso com acessibilidade e inclusão.

Copa PcD, também chamada de Copa Machadinho, será realizada no dia 4 de maio. Evento promove representatividade gamer com apoio da AbleGamers Brasil. Ingresso social arrecada doações para causas inclusivas e ambientais. Creative Squad, Warner, Steam, Pokémon GO e outros marcam presença no evento.

