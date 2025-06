Ibiraçu recebe rodeio com shows, montaria e cavalgada Foto: Divulgação/Pestalozzi Rodeio Show 2025Pestalozzi Rodeio Show acontece neste fim de semana, com shows todos os dias. Saiba detalhes... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Pestalozzi Rodeio Show 2025 Após sete anos de pausa, o Pestalozzi Rodeio Show está de volta a Ibiraçu. A programação acontece de sexta (27) a domingo (29), na Área de Eventos César Rosalem, com atrações para todas as idades: rodeio, shows, parque de diversões, praça de alimentação e uma cavalgada especial no domingo.

