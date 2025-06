Influenciador mais seguido do TikTok é detido nos EUA e deixa o país voluntariamente Khaby Lame é conhecido por debochar de tutorais (Foto: Reprodução/Youtube/@khabylame)Conhecido por debochar de tutoriais complexos,... Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 08/06/2025 - 15h16 ) twitter

Folha Vitória

Khaby Lame é conhecido por debochar de tutorais (Foto: Reprodução/Youtube/@khabylame) O influenciador mais seguido do mundo no TikTok, Khaby Lame, foi detido pelo serviço de imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, neste sábado (7), por estar com o visto vencido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

