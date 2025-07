Inscrições para o CNU 2025 começam nesta quarta-feira Interessados devem se inscrever de forma online. Foto: Joel Rodrigues/Agência BrasilPrazo para interessados solicitarem isenção da... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Interessados devem se inscrever de forma online. Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasil As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começam nesta quarta-feira, às 10h, e vão até as 23h59 minutos de 20 de julho, horário oficial de Brasília.

Para mais detalhes e informações completas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Empresário que matou jovem em bar na Rua da Lama vai a júri popular

Black Desert Online recebe nova classe Wukong em atualização

Diddy é declarado culpado em caso de prostituição, mas absolvido de outras acusações