INSS vai antecipar 13º salário apenas para novos aposentados e pensionistas; veja datas

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Em matéria publicada na última segunda-feira (4), o Folha Vitória informou equivocadamente que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiantaria novas parcelas do 13º salário deste ano para todos os aposentados e pensionistas neste mês de novembro. Mas não é verdade. O adiantamento é válido somente para os novos aposentados e pensionistas que tenham adquirido o direito ao benefício a partir de junho de 2024. Ou seja, o correto é: pessoas que se aposentaram ou receberam benefício de pensão em junho de 2024 ou após vão receber o adiantamento devido do 13º em novembro. E apenas nestes casos. Em uma postagem no perfil oficial das redes sociais, o INSS alertou para o erro da publicação e explicou: "O crédito das duas parcelas (do 13º) já foi feito em abril e maio (1ª e 2ª parcelas, respectivamente). Na folha de novembro vai sair o pagamento do 13º dos benefícios concedidos após o crédito ordinário", diz a resposta do instituto.

