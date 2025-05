Lady Gaga: show no Rio tem pedidos de desculpas e espetáculo para 2,1 milhões Lady Gaga vestiu as cores da bandeira do Brasil durante show em Copacabana. Foto: Eduardo Valente/Ishoot/Estadão ConteúdoO aguardado... Folha Vitória|Do R7 04/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 10h40 ) twitter

Lady Gaga vestiu as cores da bandeira do Brasil durante show em Copacabana. Foto: Eduardo Valente/Ishoot/Estadão Conteúdo O aguardado show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas neste sábado, 3, segundo informações da Riotur. Previsto para começar às 21h45, contou com um atraso: a cantora apareceu, primeiro por vídeo, por volta de 22h10, e subiu ao palco três minutos depois.

