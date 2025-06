Libertadores terá Fla x Inter, Palmeiras x Universitario e Atlético Nacional x São Paulo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos nesta segunda-feira. A expectativa... Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 14h59 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h39 ) twitter

(Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos nesta segunda-feira. A expectativa por um confronto brasileiro se confirmou com o duelo entre Flamengo e Internacional. O Palmeiras terá pela frente o Universitario, do Peru, e vai jogar no palco da final, em Lima. O São Paulo, por sua vez, viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional.

