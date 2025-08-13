Luiza Brunet faz homenagem a capixaba vítima de violência doméstica: “Superação”
Luiza Brunet e Marciane Pereira durante evento da Jornada Maria da Penha, em Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram @luizabrunetoficial...
Luiza Brunet e Marciane Pereira durante evento da Jornada Maria da Penha, em Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram @luizabrunetoficial) A atriz e ativista Luiza Brunet usou suas redes sociais na semana passada para prestar homenagem à diarista Marciane Pereira, vítima de uma brutal tentativa de feminicídio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa emocionante história de superação.
