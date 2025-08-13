Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Luiza Brunet faz homenagem a capixaba vítima de violência doméstica: “Superação”

Luiza Brunet e Marciane Pereira durante evento da Jornada Maria da Penha, em Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram @luizabrunetoficial...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Luiza Brunet e Marciane Pereira durante evento da Jornada Maria da Penha, em Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram @luizabrunetoficial) A atriz e ativista Luiza Brunet usou suas redes sociais na semana passada para prestar homenagem à diarista Marciane Pereira, vítima de uma brutal tentativa de feminicídio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa emocionante história de superação.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.