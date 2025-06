Maçarico pode ter causado incêndio que derrubou balão em SC Foto: Reprodução/VídeosIncêndio começou dentro do cesto, provavelmente a partir de um maçarico auxiliar. Treze pessoas sobreviveram... Folha Vitória|Do R7 21/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 16h16 ) twitter

Foto: Reprodução/Vídeos O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, contou os detalhes da queda do balão em Santa Catarina. Ele afirmou que o relato do piloto do balão, um dos sobreviventes, indica que o incêndio começou dentro do cesto, provavelmente a partir de um maçarico auxiliar, equipamento usado como reserva em caso de falha da chama principal.

