Medidas contra a “adultização” na internet: Brasil se mobiliza para proteger crianças e adolescentes
Nos últimos dias, um tema delicado e urgente tomou conta das redes sociais e chegou às pautas do Congresso Nacional: a “adultização” de crianças e adolescentes na internet. A expressão, que já circulava entre especialistas em educação e comportamento digital, ganhou força após um vídeo envolvendo o influenciador Felca viralizar e levantar uma série de debates sobre os limites entre liberdade de expressão, entretenimento e proteção de menores.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre esse importante assunto!
