Peste negra: americano é diagnosticado com doença após picada de pulga
O caso foi confirmado pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Em julho, um paciente dos EUA morreu por...
Folha Vitória|Do R7
22/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h00 )

Um homem da cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos, foi diagnosticado com peste bubônica, conhecida como peste negra. A doença foi responsável por uma das maiores pandemias da história e dizimou parte da Europa no século XIV.

