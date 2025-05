PlayStation e Bauducco anunciam parceria durante a Gamescom Latam Em um ano marcante para PlayStation, a marca continua surpreendendo os fãs brasileiros com colaborações estratégicas e iniciativas... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h40 ) twitter

Em um ano marcante para PlayStation, a marca continua surpreendendo os fãs brasileiros com colaborações estratégicas e iniciativas especiais para celebrar seu 30º aniversário. Durante a Gamescom Latam, a Sony Interactive Entertainment anunciou uma nova colaboração com a Bauducco para criar ações conjuntas ao longo do ano.

