Pokémon GO anuncia campanha “Pokémon GO: Nossa Língua” A campanha 'Pokémon GO: Nossa Língua' celebra a união de Treinadores na América Latina, independente do idioma falado. Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pokémon GO, o jogo de realidade aumentada dos companheiros de bolso mais famosos do mundo, anunciou durante a gamescom latam 2025, “Pokémon GO: Nossa Língua”, sua mais nova campanha publicitária focada nas comunidades do Brasil e América Latina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa emocionante campanha!

Leia Mais em Folha Vitória:

Romance visual Best Served Cold lança hoje (05) no PC

Leilões da Caixa têm imóveis com lances a partir de R$ 46 mil. Veja como participar

Saneamento e descarbonização: como equilibrar expansão e sustentabilidade?