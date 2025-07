Pokémon Legends: Z-A terá bundle com Nintendo Switch 2 O Nintendo Switch 2 chega com um bundle de Pokémon Legends: Z-A. Fique por dentro das novidades e garanta já o seu. Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Nintendo anunciou um bundle especial do Nintendo Switch 2 com Pokémon Legends: Z-A, já disponível para pré-venda antes do lançamento em 16 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este lançamento imperdível!

Leia Mais em Folha Vitória:

Morte de bebê em Vila Velha: polícia vai analisar imagens de câmeras da clínica

Beta Fechado de 2XKO confirmado para setembro

Lollapalooza 2026 anuncia datas e nova modalidade de ingresso; veja detalhes