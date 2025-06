Quem era o traficante ‘Professor’, chefe do Comando Vermelho morto com tiro na cabeça Reprodução/Redes SociaisNesta segunda-feira, 2, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 16 escolas da região suspenderam as aulas... Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h36 ) twitter

Folha Vitória

Reprodução/Redes Sociais Apontado pela polícia como membro da alta cúpula do Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o traficante Fhillip da Silva Gregório, conhecido como “Professor”, morreu com um tiro na cabeça na noite deste domingo, 1°. Ele estava foragido da Justiça desde 2018, após fugir da cadeia, e se escondia no Complexo do Alemão.

