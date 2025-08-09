Quem são os detentos que fugiram de presídio e de quais crimes são acusados
Foto: Divulgação/ SejusCinco presos quebraram a porta da cela e pularam a muralha da unidade, segundo a Secretaria da Justiça do Espírito...
Foto: Divulgação/ Sejus Entre os detentos que conseguiram escapar da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, nesta sexta-feira (8), estão condenados por homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro.
Foto: Divulgação/ Sejus Entre os detentos que conseguiram escapar da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, nesta sexta-feira (8), estão condenados por homicídio, roubo, tráfico de drogas e estupro.
Para mais detalhes sobre os fugitivos e a investigação em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: