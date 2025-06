Referência do jazz no Brasil, guitarrista Hélio Delmiro morre aos 78 anos Foto: Reprodução/YoutubeGuitarrista e violonista carioca integrou a banda de Elis Regina e gravou com vários nomes importantes da MPB... Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Youtube Hélio Delmiro, referência do jazz no Brasil, morreu na segunda-feira, 16, aos 78 anos, em sua casa, em Brasília, onde seus três filhos moram. A notícia foi confirmada pela filha do músico nas redes sociais. A causa da morte do guitarrista e violonista carioca, que era diabético, não foi divulgada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a vida e carreira de Hélio Delmiro.

Leia Mais em Folha Vitória:

Luke: família procura por cão desaparecido em Jacaraípe

“Não vou para brigar”: saiba quem irá assumir cadeira de Karla Coser na Câmara de Vitória

Câmeras nos ônibus do Transcol vão identificar suspeitos em 6 segundos; veja como vai funcionar