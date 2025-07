Santos de Neymar e Vasco estão entre os times com mais risco de rebaixamento Neymar em campo no empate do Santos com o Sport (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)Sem vencer há três rodadas, Santos e Vasco veem aumentar... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h57 ) twitter

Neymar em campo no empate do Santos com o Sport (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife) Não está fácil a vida do craque Neymar em sua volta ao futebol brasileiro. Após 17 rodadas, faltando duas para o final do primeiro turno do Brasileirão, o Santos está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação dos times!

