Segundo dia de gamescom latam tem Gaules, convidados internacionais Chris Charla e Guillaume Provost e muito mais FGS live from gamescom latam dá um gostinho do futuro dos games com trailers e anúncios inéditos. Gaules é convidado do dia. Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 10h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h20 )

ID@Xbox comanda o palco principal com painéis sobre indies e grandes franquias. Entre os convidados estão Chris Charla, GM of Content e Dev Readiness da Microsoft, e Guillaume Provost, fundador e CEO da Compulsion Games, empresa por trás do recém-lançado South of Midnight.

Para mais detalhes sobre o evento e suas atrações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

