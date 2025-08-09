Tiroteio assusta moradores de Planalto Serrano, na Serra Foto: Reprodução/TV VitóriaMoradores relataram trocas de tiros em dois momentos, às 3h30 e às 5h30; não há informações sobre baleados... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 14h37 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Um tiroteio foi registrado na madrugada deste sábado (09) no bairro Planalto Serrano, na Serra, no Bloco A. Não há informações sobre atingidos até o momento.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

