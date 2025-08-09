Tiroteio assusta moradores de Planalto Serrano, na Serra
Foto: Reprodução/TV VitóriaMoradores relataram trocas de tiros em dois momentos, às 3h30 e às 5h30; não há informações sobre baleados...
Foto: Reprodução/TV Vitória Um tiroteio foi registrado na madrugada deste sábado (09) no bairro Planalto Serrano, na Serra, no Bloco A. Não há informações sobre atingidos até o momento.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
