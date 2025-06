Transformar é preciso: o desafio de inovar e manter os pés no chão Foto: FreepikInovar não pode ser confundido com mudar a qualquer custo. O desafio é grande: como transformar mantendo os pés no chão...

Folha Vitória|Do R7 07/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 07/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share